ЄС планує персональні санкції проти Путіна і Лаврова - FT

Євросоюз готується заморозити активи глави держави-агресора Владіміра Путіна та його міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Така ідея обговорюється у новому пакеті санкцій, який ЄС розглядає у п’ятницю, повідомляє видання Financial Times з посиланням на три джерела, які займаються цим питанням.

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують затвердити ​​пакет санкцій після обіду. Пакет також включатиме рад обмежень проти російських банків і російської промисловості, повідомляють джерела.

Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно в четвер, і велика кількість з них висловилася за цю ідею.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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