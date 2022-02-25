Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія запровадить санкції проти Путіна і Лаврова

П'ятниця, 25 лютого 2022, 20:26

Велика Британія незабаром введе санкції проти президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Прессекретар офісу глави уряду повідомила, що під час телефонної розмови з лідерами НАТО в п'ятницю Джонсон попередив, що Путін "бере участь у реваншистській місії, щоб змінити порядок після холодної війни" і що його "амбіції можуть не зупинитися на цьому, і що це була євроатлантична криза з глобальними наслідками".

У заяві також згадується міжнародна платіжна мережа SWIFT, від якої Україна закликає відключити Росію.

"Прем'єр-міністр закликав лідерів негайно вжити заходів щодо SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму", - йдеться в повідомленні.

Це є доповненням до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила 24 лютого, згідно з яким, серед інших заходів, великі російські банки будуть виключені з фінансової системи Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких  анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Велика Британія санкції

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда