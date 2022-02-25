Британія запровадить санкції проти Путіна і Лаврова

Велика Британія незабаром введе санкції проти президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Прессекретар офісу глави уряду повідомила, що під час телефонної розмови з лідерами НАТО в п'ятницю Джонсон попередив, що Путін "бере участь у реваншистській місії, щоб змінити порядок після холодної війни" і що його "амбіції можуть не зупинитися на цьому, і що це була євроатлантична криза з глобальними наслідками".

У заяві також згадується міжнародна платіжна мережа SWIFT, від якої Україна закликає відключити Росію.

"Прем'єр-міністр закликав лідерів негайно вжити заходів щодо SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму", - йдеться в повідомленні.

Це є доповненням до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила 24 лютого, згідно з яким, серед інших заходів, великі російські банки будуть виключені з фінансової системи Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

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