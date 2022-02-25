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Експрем'єр Франції вийшов з керівництва двох компаній РФ

П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:04

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, який вважався лояльним до Владіміра Путіна політиком, заявив, що залишить ради директорів російських нафтохімічної та нафтової компаній "СИБУР" та "Зарубежнефть".

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Фійон зіткнувся з критикою за свій зв'язок з Росією і за те, що він залишався в радах директорів цих компаній після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну. 

У листопаді він увійшов до ради директорів "СИБУРА", а в червні — до ради директорів "Зарубежнефти".

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Фійон сказав, що війна в Україні — це "колективна помилка", але президент Росії Владімір Путін "єдиний винен у тому, що він спровокував конфлікт, якого можна було і треба було уникнути".

"У зовнішній політиці потрібно мати справу з реаліями", - додав він, стверджуючи, що це є причиною його відставки. 

Водночас Фійон додав, що іде з посад з сумом, бо "зустрічав чоловіків і жінок з великими цінностями, відкритих світу, які рухаються успіхом своєї компанії, які прагнуть донести її до кращих міжнародних стандартів, у тому числі з питань екологічної та соціальної відповідальності".

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Франсуа Фійон керував урядом Франції з 2007 по 2012 роки, за президентства Ніколя Саркозі. Він пішов із політики після програшу президентських виборів Еммануелю Макрону. 

У Франції триває судовий процес проти Фійона за фіктивне працевлаштування своєї дружини та дітей.

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