Экс-премьер Франции вышел из руководства двух компаний РФ

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, считавшийся лояльным к Владимиру Путину политиком, заявил, что покинет советы директоров российских нефтехимической и нефтяной компаний "СИБУР" и "Зарубежнефть".

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Фийон столкнулся с критикой за свою связь с Россией и за то, что оставался в советах директоров этих компаний после того, как Россия начала вторжение в Украину.

В ноябре он вошел в совет директоров "СИБУРА", а в июне - в совет директоров "Зарубежнефти".

Фийон сказал, что война в Украине - это "коллективная ошибка", но президент России Владимир Путин "единственный виноват в том, что он спровоцировал конфликт, которого можно было и нужно было избежать".

"Во внешней политике нужно иметь дело с реалиями", - добавил он, утверждая, что это является причиной его отставки.

В то же время Фийон добавил, что идет с должностей с грустью, потому что "встречал мужчин и женщин с большими ценностями, открытых миру, которые двигаются успехом своей компании, стремящихся донести ее до лучших международных стандартов, в том числе по вопросам экологической и социальной ответственности".

Франсуа Фийон руководил правительством Франции с 2007 по 2012 годы, при президентстве Николя Саркози. Он ушел из политики после проигрыша президентских выборов Эммануэлем Макроном.

Во Франции идет судебный процесс против Фийона за фиктивное трудоустройство жены и детей.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.