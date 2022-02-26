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Канцлер Австрії: ми зобов’язані не допустити, щоб історію Європи знову писали кров’ю

Субота, 26 лютого 2022, 08:11

Канцлер Австрії Карл Негаммер після засідання ради нацбезпеки пообіцяв громадянам подбати про захист країни та знову засудив війну РФ проти України.

Заяви він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Як федеральний канцлер Австрії, я обіцяю, що ми зробимо усе для захисту жителів нашої країни. На засіданні при прийняли ключові рішення для цієї мети... Австрія віддана принципу всеосяжної національної оборони", - зазначив він.

Карл Негаммер засудив триваючу війну Росії проти України, повторивши заклик до Путіна зупинитися.

"Ми зобов’язані не допустити, щоб історія Європи знову писалася кров’ю. Ми налаштовані...вжити заходів у зв’язку з порушенням РФ міжнародного права, тому що ЄС виступає за мир", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні близько 100 співробітників Представництва ЄС в Україні написали відкритий лист своїм керівникам та колегам у Брюсселі та іншим Представництвам ЄС у всьому світі, закликаючи вдатися до серйозніших санкцій проти РФ.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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Війна з РФ Австрія

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