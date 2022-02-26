Канцлер Австрії: ми зобов’язані не допустити, щоб історію Європи знову писали кров’ю
Канцлер Австрії Карл Негаммер після засідання ради нацбезпеки пообіцяв громадянам подбати про захист країни та знову засудив війну РФ проти України.
Заяви він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Як федеральний канцлер Австрії, я обіцяю, що ми зробимо усе для захисту жителів нашої країни. На засіданні при прийняли ключові рішення для цієї мети... Австрія віддана принципу всеосяжної національної оборони", - зазначив він.
Карл Негаммер засудив триваючу війну Росії проти України, повторивши заклик до Путіна зупинитися.
"Ми зобов’язані не допустити, щоб історія Європи знову писалася кров’ю. Ми налаштовані...вжити заходів у зв’язку з порушенням РФ міжнародного права, тому що ЄС виступає за мир", - наголосив він.
Нагадаємо, напередодні близько 100 співробітників Представництва ЄС в Україні написали відкритий лист своїм керівникам та колегам у Брюсселі та іншим Представництвам ЄС у всьому світі, закликаючи вдатися до серйозніших санкцій проти РФ.
Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.
Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.