"Нам треба більше!". Співробітники посольства ЄС в Україні написали лист колегам у Європі

Близько 100 співробітників Представництва ЄС в Україні написали відкритий лист своїм керівникам та колегам у Брюсселі та іншим Представництвам ЄС у всьому світі.

Текст листа є у розпорядженні "Європейської правди".

"Всім Колегам, Партнерам та Друзям,

Ми звертаємося до вас у цей самий похмурий для України час, коли російські збройні сили продовжують путінське вторгнення до нашої країни. Боротьба не завжди одностороння. Україна успішно використовує тисячі одиниць протитанкової зброї, які вона надала партнерами України в останні місяці. Ми вдячні за цю допомогу та за нещодавно оголошений пакет санкцій ЄС у відповідь на напад Росії. Але нам потрібно більше.

Поки що ці зусилля "з серйозними наслідками" для російської економіки мало що зробили для того, щоб зупинити чи сповільнити російську агресію. Ми глибоко засмучені та розчаровані позицією деяких держав-членів ЄС щодо скасування деяких санкцій, а саме блокування доступу Росії до SWIFT. Зараз не час для зважених чи пропорційних відповідей!

Якщо ви хоча б частково відчуваєте те саме, що й ми, ми просимо вас вимагати від ваших членів національного та європейського парламентів, вашого національного уряду та політиків:

Запровадити та забезпечити безпольотну зону над Україною із спільним повітряним патрулюванням з НАТО. Ввести негайне торгове ембарго Росії. Відрізати Росію від системи SWIFT. Закрити європейське небо, води та дороги всьому російському транспорту. Здійснити повну ізоляцію Росії у всіх сенсах та форматах. Ввести негайні персональні санкції проти всіх російських олігархів, їхніх сімей та спільників. Надати максимально можливу військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Напишіть листа, зателефонуйте, поговоріть безпосередньо з особами, що приймають рішення, якщо зможете. Кожна дрібниця допомагає нам. Висловлюйтесь, не мовчіть про Україну та постарайтеся дати нашій країні шанс на боротьбу!".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.