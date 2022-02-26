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Канцлер Австрии: мы обязаны не допустить, чтобы историю Европы снова писали кровью

Суббота, 26 февраля 2022, 08:11

Канцлер Австрии Карл Не[аммер после заседания совета нацбезопасности пообещал гражданам позаботиться о защите страны и снова осудил войну РФ против Украины.

Заявления он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Как федеральный канцлер Австрии, я обещаю, что мы сделаем все для защиты жителей нашей страны. На заседании приняли ключевые решения для этой цели... Австрия привержена принципу всеобъемлющей национальной обороны", - отметил он.

Карл Негаммер осудил продолжающуюся войну России против Украины, повторив призыв к Путину остановиться.

"Мы обязаны не допустить, чтобы история Европы снова писалась кровью. Мы настроены...принять меры в связи с нарушением РФ международного права, потому что ЕС выступает за мир", - подчеркнул он.

Напомним, накануне около 100 сотрудников Представительства ЕС в Украине написали открытое письмо своим руководителям и коллегам в Брюсселе и другим Представительствам ЕС по всему миру, призывая прибегнуть к более серьезным санкциям против РФ.

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