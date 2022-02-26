Зеленский: есть новые договоренности об оружии после переговоров с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых договоренностях об оружии для Украины после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!", - написал он.

Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с @EmmanuelMacron. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!

– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Зеленский не конкретизировал, будет ли именно Франция поставщиком оружия.

Напомним, накануне около 100 сотрудников Представительства ЕС в Украине написали открытое письмо своим руководителям и коллегам в Брюсселе и другим Представительствам ЕС во всем мире, призывая прибегнуть к более серьезным санкциям против РФ.

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