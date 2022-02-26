Посол Польщі залишився в Києві попри активні бої
Субота, 26 лютого 2022, 10:28
Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишився в Києві попри активні бої у столиці України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Добрий ранок, Київ!" - написав посол у Twitter і додав власну світлину з ранковим сонячним Києвом на тлі.
У день початку війни Росії проти України МЗС Польщі вивезло дипломатів консульств у Харкові і Одесі, але заявило, що посольство у Києві і консульство у Львові лишаються.
Напередодні уряд Італії заявив, що не планує припиняти роботу своєї дипломатичної місії у Києві, попри посилення бойових дій.
Посол Словаччини також залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.
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