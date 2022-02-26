Посол Польщі залишився в Києві попри активні бої

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишився в Києві попри активні бої у столиці України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Добрий ранок, Київ!" - написав посол у Twitter і додав власну світлину з ранковим сонячним Києвом на тлі.

У день початку війни Росії проти України МЗС Польщі вивезло дипломатів консульств у Харкові і Одесі, але заявило, що посольство у Києві і консульство у Львові лишаються.

Напередодні уряд Італії заявив, що не планує припиняти роботу своєї дипломатичної місії у Києві, попри посилення бойових дій.

Посол Словаччини також залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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