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Посол Польши остался в Киеве, несмотря на активные бои

Суббота, 26 февраля 2022, 10:28

Посол Польши Бартош Цихоцкий остался в Киеве, несмотря на активные бои в столице Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Доброе утро, Киев!" - написал посол в Twitter и добавил свое фото с утренним солнечным Киевом на фоне.

 

В день начала войны России против Украины МИД Польши вывез дипломатов консульств в Харькове и Одессе, но заявил, что посольство в Киеве и консульство во Львове остаются.

Накануне правительство Италии заявило, что не планирует прекращать работу своей дипломатической миссии в Киеве, несмотря на усиление боевых действий.

Посол Словакии тоже остается в Киеве, а посольство работает в оперативном режиме.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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