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Угорщина обурена, що її звинувачують у блокуванні відключення РФ від SWIFT

Субота, 26 лютого 2022, 12:42

В Угорщині вкрай двозначно коментують питання відключення РФ від платіжної системи SWIFT – спростовують своє блокування, але не оголошують про підтримку цього кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", такий дуже емоційний коментар на своїй сторінці у Facebook розмістив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Днями з'явилася брехня. Я міг би інше слово використати, але вони нецензурні, тому назвемо це просто брехнею. Якщо я добре знаю, нібито глава Європейської народної партії стверджував, що декілька країни ЄС, у тому числі Угорщина, перешкодили тому, щоб виключення Росії від SWIFT, міжнародної мережі банківських переказів, склало частину санкцій. Це брехня, такого не було. Угорщина не висловлювалася з цього питання, жодним чином, тому це брехня. Ми вважаємо шокуючим те, що керівник такої великої європейської партії, навіть коли відбувається війна, переслідує корисні політичні інтереси, жодним чином не зважаючи на критичність ситуації".

Нагадаємо, напередодні CNN з посиланням на джерела в ЄС заявив, що відключення РФ від SWIFT блокують три країни: Німеччина, Угорщина та Кіпр. Раніше в цьому списку була й Італія, проте нещодавно Рим погодився із цим кроком. Також відмовився від блокування і Кіпр. Наразі, за словами президента Володимира Зеленського, з країн ЄС цей крок не підтримують лише Угорщина та Німеччина. 

Про неготовність Угорщини діяти проти інтересів РФ заявляв і глава фракції ЄНП в Європарламенті Манфред Вебер, якому й адресувалася заява Сійярто.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

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Війна з РФ Угорщина санкції

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