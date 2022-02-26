Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", - написав Кулеба.

Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

У суботу американські ЗМІ повідомили, що у США серйозно розглядають відключення Росії від платіжної системи SWIFT за повномасштабну агресію проти України, і згода на цей крок починає з’являтись у Європі.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.

Так, Італія, яка раніше виступала проти, змінила свою позицію. Також повідомлялося, що проти відключення Німеччина, яка пояснює це інтересами "бабусь з Росії" та Угорщина.

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