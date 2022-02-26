Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський назвав дві держави, які досі блокують відключення Росії від SWIFT

Субота, 26 лютого 2022, 12:35

Німеччина та Угорщина залишаються єдиними державами Євросоюзу, які не надали згоду на відключення Росії від SWIFT.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, пише "Європейська правда".

"Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялось, що держав, які блокують рішення ЄС - чотири. Однак Кіпр та Італія вже заявили, що підтримають цю сувору санкцію проти держави-агресора.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.

За даними джерел видання Bloomberg, тепер в адміністрації Байдена поновились обговорення і є пропозиція закликати ЄС до ухвалення такого рішення. Втім, кажуть джерела, якщо це рішення і буде прийняте, то не найближчим часом.

Нагадаємо, 25 лютого ЄС та США запровадили санкції проти Путіна

Читайте також: Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський санкції Війна з РФ Німеччина

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда