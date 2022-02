Прем’єр Італії підтвердив, що підтримає відключення Росії від SWIFT

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив, що його країна підтримає відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", - написав Зеленський.

