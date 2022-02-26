Прем’єр Італії підтвердив, що підтримає відключення Росії від SWIFT

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив, що його країна підтримає відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", - написав Зеленський.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Раніше стало відомо, що Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.

Так, Італія, яка раніше виступала проти, змінила свою позицію. Також повідомлялося, що проти відключення виступають Німеччина та Угорщина.

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