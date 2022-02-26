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Прем’єр Італії підтвердив, що підтримає відключення Росії від SWIFT

Субота, 26 лютого 2022, 11:56

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив, що його країна підтримає відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", - написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.

Так, Італія, яка раніше виступала проти, змінила свою позицію. Також повідомлялося, що проти відключення виступають Німеччина та Угорщина.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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