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Українські дипломати підтверджують, що Угорщина погодилася карати Росію SWIFTом

Субота, 26 лютого 2022, 15:18

Україна переконалася у тому, що угорська влада погодилася підтримати жорсткіший пакет санкцій проти  Росії.

Про це сказала у коментарі "Європейській правді" посол України в Угорщині Любов Непоп.

Дипломатка заявила, що має свідчення того, що заява очільника МЗС Петера Сійярто з цього приводу відповідає дійсності.

"Заява Сійярто підтверджена в ході усіх контактів у Міністерстві зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини", - додала вона.

Непоп також наголосила, що попри претензії, які лунають у ЗМІ, вона впевнена, що угорська влада підтримує Україну у чинній ситуації.

Як повідомлялося, у суботу вранці президент Зеленський назвав дві держави, які досі блокують відключення Росії від SWIFT і закликав їх змінити позицію. Однією з них Зеленський назвав саме Угорщину.

Пообіді з’явилися повідомлення, що остання держава ЄС підтримала відключення Росії від SWIFT.

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санкції Угорщина Війна з РФ

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