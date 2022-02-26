Українські дипломати підтверджують, що Угорщина погодилася карати Росію SWIFTом

Україна переконалася у тому, що угорська влада погодилася підтримати жорсткіший пакет санкцій проти Росії.

Про це сказала у коментарі "Європейській правді" посол України в Угорщині Любов Непоп.

Дипломатка заявила, що має свідчення того, що заява очільника МЗС Петера Сійярто з цього приводу відповідає дійсності.

"Заява Сійярто підтверджена в ході усіх контактів у Міністерстві зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини", - додала вона.

Непоп також наголосила, що попри претензії, які лунають у ЗМІ, вона впевнена, що угорська влада підтримує Україну у чинній ситуації.

Як повідомлялося, у суботу вранці президент Зеленський назвав дві держави, які досі блокують відключення Росії від SWIFT і закликав їх змінити позицію. Однією з них Зеленський назвав саме Угорщину.

Пообіді з’явилися повідомлення, що остання держава ЄС підтримала відключення Росії від SWIFT.