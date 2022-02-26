Украинские дипломаты подтверждают, что Венгрия согласилась наказать Россию SWIFTом

Украина убедилась в том, что венгерские власти согласились поддержать более жесткий пакет санкций против России.

Об этом сообщила в комментарии "Европейской правде" посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Дипломат заявила, что имеет свидетельство того, что заявление главы МИД Петера Сийярто на этот счет соответствует действительности.

"Заявление Сийярто подтверждено в ходе всех контактов в Министерстве внешней экономики и иностранных дел Венгрии", - добавила она.

Непоп также подчеркнула, что, несмотря на звучащие в СМИ претензии, она уверена, что венгерские власти поддерживают Украину в действующей ситуации.

Как сообщалось, в субботу утром президент Зеленский назвал два государства, которые до сих пор блокируют отключение России от SWIFT и призвал их сменить позицию. Одним из них Зеленский назвал именно Венгрию.

После обеда появились сообщения, что последнее государство ЕС поддержало отключение России от SWIFT.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.