Угорщина офіційно підтримала нові санкції та запропонувала посередництво

Угорщина не заперечує проти нових санкцій проти РФ, включаючи відключення від платіжної системи SWIFT. Також Будапешт пропонує себе як місце для мирних переговорів РФ та України.

Як повідомляє , про це на своїй сторінці у Facebook пише міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Угорщина хотіла б миру. Тому ми працюємо, тому я веду перемовини з представниками російського та українського урядів про початок прямих переговорів у Будапешті. Для цього я також буду просити допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку",- пише він.

Угорський міністр також називає брехнею заяви про блокування Будапештом нових санкції проти РФ: "Тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Нехай уже буде зрозумілим: ЦЕ НЕП це неправда! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого".

Нагадаємо, що напередодні польський прем’єр Матеуш Моравецький за результатом розмови із угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що уУгорщина не буде блокувати відключення РФ відl SWIFT..

Досі Угорщина займала вичікувальну позицію у питанні російської агресії. Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні.

А за словами президента України Володимира Зеленського наразі лише Угорщина та Німеччина виступають проти відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.