Уряд Грузії, який не підтримав санкції проти РФ, виділив Україні $320 тисяч

Грузинський уряд, який вирішив не приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії, виділяє один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужби грузинського Кабміну, пише "Європейська правда".

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. На виділені кошти закуплять фармацевтичну продукцію та предмети медичного призначення.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну, бо це "завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу".

У відповідь у Тбілісі та інших містах країни 25 лютого відбулися масові акції протесту проти позиції уряду і з вимогою відставки прем’єр-міністра.

Варто відзначити, що у 2008 році під час російсько-грузинської війни Україна поставила Грузії засоби ППО, у тому числі системи "Бук".

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