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Правительство Грузии, не поддержавшее санкции против РФ, выделило Украине $320 тысяч

Суббота, 26 февраля 2022, 16:45

Грузинское правительство, которое решило не присоединяться к санкциям Запада против России, выделяет один миллион лари ($320 тыс.) для гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба грузинского Кабмина, пишет "Европейская правда".

Соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На выделенные средства будут закуплены фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу".

В ответ в Тбилиси и других городах страны 25 февраля прошли массовые акции протеста против позиции правительства и с требованием отставки премьер-министра.

Следует отметить, что в 2008 году во время российско-грузинской войны Украина поставила Грузии средства ПВО, в том числе системы "Бук".

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