Грузія не буде приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії - прем’єр 

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", заяву прем’єра поширили низка грузинських ЗМІ, серед яких "Эхо Кавказа".

"Це (запровадження санкцій) завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу", - заявив Гарібашвілі.

Він сказав також, що не бачить необхідності проводити засідання Ради нацбезпеки та позачергову сесію парламенту.

24 лютого прем’єр Грузії приєднався до лідерів, які засудили нову агресію РФ проти України, заявивши, що це неприйнятно, та закликавши міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб зупинити Путіна.

We #StandWithUkraine. Military attack on sovereign country is unacceptable. We call on international community to apply all possible measures to stop blatant violation of international order by Russia and avoid further military escalation.