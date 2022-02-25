Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Грузія не буде приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії - прем’єр 

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:56

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну. 

Як пише "Європейська правда", заяву прем’єра поширили низка грузинських ЗМІ, серед яких "Эхо Кавказа".

"Це (запровадження санкцій) завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу", - заявив Гарібашвілі. 

Він сказав також, що не бачить необхідності проводити засідання Ради нацбезпеки та позачергову сесію парламенту.

24 лютого прем’єр Грузії приєднався до лідерів, які засудили нову агресію РФ проти України, заявивши, що це неприйнятно, та закликавши міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб зупинити Путіна. 

Читайте також: Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда