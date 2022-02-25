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Зеленський подякував грузинам за протести через незгоду з позицією уряду щодо війни в Україні

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П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:38

Президент України Володимир Зеленський подякував грузинам, які вийшли на підтримку України, дорікнувши грузинському уряду.

Про це глава України написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Неймовірний грузинський народ, який розуміє, що друзів треба підтримувати! Дякую всім у Тбілісі та інших містах, хто виступив на підтримку України та проти війни. Справді, бувають випадки, коли громадяни - це не уряд, а краще за уряд", - написав Володимир Зеленський.

У Тбілісі в п'ятницю ввечері тисячі людей вийшли до центру міста – але не лише для того, щоб підтримати Україну, а й з вимогою відставки прем'єр-міністра країни, який відмовився приєднуватися до санкцій проти Росії, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Іди, йди", - скагдували демонстранти, які зібралися біля канцелярії уряду Грузії. Заклики до відставки чергувалися із гаслами на підтримку України.

До мітингу приєдналися громадські діячі, політики, активісти та пересічні громадяни. Ініціатором проведення акції виступила партія "Дроа", а згодом ідею підтримали й інші опозиційні сили.

Протестувальники вимагали зустріч з Гарібашвілі, щоб він зробив додаткові роз'яснення. На місці мобілізовано поліцію. Досі жодних інцидентів зафіксовано не було.

У п’ятницю акції на підтримку України відбувалися і в інших містах Грузії. Громадяни зібралися в Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну, бо це "завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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