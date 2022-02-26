Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Румунія закриває авіапростір для літаків РФ 

Субота, 26 лютого 2022, 17:04

Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній. 

Про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, пише "Європейська правда".

"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію", - написав він.

Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот"

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Війна з РФ

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда