Латвія закриє небо для російських літаків

Реагуючи на агресію Росії щодо України, Латвія закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Про це порталу Delfi повідомили у міністерстві сполучення країни, пише "Європейська правда".

Під заборону потраплять усі зареєстровані у Росії комерційні авіакомпанії.

Наразі триває підготовка законопроєкту, який буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

Рішення приймається з координацією з урядом Литви та Естонії. Міністр юстиції Яніс Борданс підтвердив, що повітряний простір Латвії для російських авіарейсів буде закрито.

Раніше про аналогічні плани оголосила низка країн Євросоюзу, серед яких Болгарія, Польща і Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

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