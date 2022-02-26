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Румыния закрывает авиапространство для самолетов РФ

Суббота, 26 февраля 2022, 17:04

Румыния закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, пишет "Европейская правда".

"Румыния только присоединилась к другим странам-членам ЕС, запретившим российским авиакомпаниям летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников принять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину, которая подвергается нападению. Украина не одинока и необходимые санкции против России за ее агрессию", - написал он.

Ранее об аналогичных решениях объявили все страны Балтии, Польша, Болгария и Чехия.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

В субботу Россия объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из Болгарии, Польши и Чехии.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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