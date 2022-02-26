Латвійський міністр пояснив, що про РФ співатимуть пісні як про фашистів
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич згадав пісню про початок Другої світової в СРСР у контексті нападу Росії на Україну.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"
"Россияне, это про вас теперь: "Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началася война..." - написав міністр.
Россияне, это по вас теперь:— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 26, 2022
«Ровно в четыре часа⁰Киев бомбили,⁰Нам объявили,⁰Что началася война...»
Як повідомлялося, мер одного з районів Софії Трайчо Трайков ініціює демонтаж з центру болгарської столиці пам’ятника радянській армії.
Рішення було прийняте через війну, яку Росія веде проти України.
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