Латвійський міністр пояснив, що про РФ співатимуть пісні як про фашистів

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич згадав пісню про початок Другої світової в СРСР у контексті нападу Росії на Україну.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Россияне, это про вас теперь: "Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началася война..." - написав міністр.

Россияне, это по вас теперь:

«Ровно в четыре часа⁰Киев бомбили,⁰Нам объявили,⁰Что началася война...» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 26, 2022

Як повідомлялося, мер одного з районів Софії Трайчо Трайков ініціює демонтаж з центру болгарської столиці пам’ятника радянській армії.

Рішення було прийняте через війну, яку Росія веде проти України.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.