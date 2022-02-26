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Латвійський міністр пояснив, що про РФ співатимуть пісні як про фашистів

Субота, 26 лютого 2022, 17:51

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич згадав пісню про початок Другої світової в СРСР у контексті нападу Росії на Україну.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Россияне, это про вас теперь: "Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началася война..." - написав міністр.

Як повідомлялося, мер одного з районів Софії Трайчо Трайков ініціює демонтаж з центру болгарської столиці пам’ятника радянській армії.

Рішення було прийняте через війну, яку Росія веде проти України.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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