Латвийский министр объяснил, что о РФ будут петь песни как о фашистах
Суббота, 26 февраля 2022, 17:51
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич упомянул песню о начале Второй мировой в СССР в контексте нападения России на Украину.
Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"
"Россияне, это по вас теперь: "Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началась война..." - написал министр.
Россияне, это по вас теперь:— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 26, 2022
«Ровно в четыре часа⁰Киев бомбили,⁰Нам объявили,⁰Что началася война...»
Как сообщалось, мэр одного из районов Софии Трайчо Трайков инициирует демонтаж из центра болгарской столицы памятника советской армии.
Решение было принято из-за войны, которую Россия ведет против Украины.
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