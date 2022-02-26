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Латвийский министр объяснил, что о РФ будут петь песни как о фашистах

Суббота, 26 февраля 2022, 17:51

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич упомянул песню о начале Второй мировой в СССР в контексте нападения России на Украину.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Россияне, это по вас теперь: "Ровно в четыре часа Киев бомбили, Нам объявили, Что началась война..." - написал министр.

Как сообщалось, мэр одного из районов Софии Трайчо Трайков инициирует демонтаж из центра болгарской столицы памятника советской армии.

Решение было принято из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

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