Через війну РФ проти України з центру Софії хочуть демонтувати пам’ятник радянській армії

Мер одного з районів Софії Трайчо Трайков ініціює демонтаж з центру болгарської столиці пам’ятника радянській армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство БГНЕС.

"Я призначу початок процедури демонтажу пам’ятника, після того як раптом виявилося, що вся Софійська міська рада (СМР) мінус соціалісти підтримує і очікує на такий крок" - повідомив Трайков.

Рішення було прийняте через війну, яку Росія веде проти України.

Агентство наводить світлину монумента, на якому намальований український прапор і написані слова "Слава Україні".

"Нехай ніч людей із розбитими серцями та сльозами на очах буде легкою в Україні і нехай Бог допомагає всім людям" - заявив політик.

Роками політики, громадськість, представники інтелігенції, громадяни вимагають знесення пам’ятника у центрі Софії.