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Бельгия отправит Украине 2 тысячи пулеметов и 3800 тонн топлива

Суббота, 26 февраля 2022, 18:45

Бельгия поддержит украинское войско 2 тысячами пулеметов и 3800 тоннами топлива.

Об этом сообщил премьер-министр Александр Де Кроо.

"Украина обратилась в Бельгию с просьбой поставить большое количество топлива для поставок украинских войск. Наша страна отвечает на этот запрос. В общей сложности это будет 3800 тонн топлива. Бельгия также предоставит украинской армии 2000 пулеметов", - написал он в Twitter.

По словам Де Кроо, правительство в Брюсселе рассматривает дальнейшие запросы о помощи Киеву.

Он также сообщил, что Бельгия разместит 300 военнослужащих в Румынии в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга.

В субботу стало известно, что Латвия передает Украине более 30 грузовиков с боеприпасами, шлемами, сухпайками, медиками и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива - кроме того, будут переданы боеприпасы.

Словакия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и топливо на общую сумму 11 миллионов евро.

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