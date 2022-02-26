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Весь Євросоюз планує перевати авіасполучення з Росією - ARD

Субота, 26 лютого 2022, 23:41

Німецький телеканал ARD повідомив про плани всіх країн ЄС закрити авіапростір для літаків Російської Федерації.

Інформацію повідомив журналіст, заступник керівника столичної студії ARD Маттіас Дайс.

"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело," - написав Дайс у Twitter.

За інформацією журналіста, країни ЄС йдуть на цей крок, очікуючи дзеркальну відповідь Росії. Це означає, що Росія може закрити свій повітряний простір для літаків держав Євросоюзу.  Зокрема, Росія вже зробила це для деяких країн ЄС, які першими оголосили про свої рішення.

Тобто це фактично означатиме зупинку авіасполучення Європейського Союзу з Росією.

Також в суботу стало відомо, що німецька авіакомпанія Lufthansa, передбачаючи такий розвиток подій, вирішила зупинити рейси до та з Росії.

За даними міністерства інфраструктури України, станом на 26 лютого 9 країн Європи вирішили закрити власний авіапростір для російських літаків. Це Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словенія.

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