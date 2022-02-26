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Росія закриває свій повітряний простір для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії

Субота, 26 лютого 2022, 15:08

Росія оголосила в суботу про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії після того, як Варшава, Прага та Софія ухвалили аналогічне рішення проти російських авіакомпаній.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє французьке Le Monde.

"У зв'язку з недружніми рішеннями авіаційних властей Болгарії, Польщі та Чехії з 26 лютого 2022 року з 15:00 за московським часом (14:00 за Києвом) для авіаперевізників зазначених держав та/або зареєстрованих у них вводяться обмеження на виконання польотів у пункти на території Російської Федерації, включаючи транзитні польоти через повітряний простір Російської Федерації", - зазначили в Росавіації.

Нагадаємо, що Латвія закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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