Lufthansa призупиняє рейси до Росії

Німецький авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Frankfurter Allgemeine .

У компанії повідомило, що причиною зупинки стала російська агресія в Україну. У зв’язку із цією поточною та новою регуляторною ситуацією" заборона буде діяти щонайменше сім днів.

"Літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його",- уточнює Lufthansa.

Нагадаємо, низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з РФ.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Згодом свій авіа простір закрили балтійські країни, Польща, Чехія, Румунія та Болгарія.