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Весь Евросоюз планирует прервать авиасообщение с Россией - ARD

Суббота, 26 февраля 2022, 23:41

Немецкий телеканал ARD сообщил о планах всех стран ЕС закрыть авиапространство для самолетов Российской Федерации.

Информацию сообщил журналист, заместитель руководителя столичной студии ARD Маттиас Дайс.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что  подтвердил мне надежный источник", - написал Дайс в Twitter.

По информации журналиста, страны ЕС идут на этот шаг, ожидая зеркальный ответ России. Это значит, что Россия может закрыть свое воздушное пространство для самолетов стран Евросоюза. В частности, Россия уже сделала это для некоторых стран ЕС, которые первыми объявили свои решения.

То есть это фактически будет означать остановку авиасообщения Европейского Союза с Россией.

Также в субботу стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa, предвидя такой ход событий, решила остановить рейсы в Россию и из России.

По данным министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 26 февраля 9 стран Европы решили закрыть собственное авиапространство для российских самолетов. Это Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения.

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