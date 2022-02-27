Фінляндія розгляне надання Україні допомоги, про летальну зброю не йдеться - ЗМІ

Уряд Фінляндії у неділю 27 лютого планує розглянути питання про надання Україні військового обладнання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Уряд збереться на позачергове засідання, щоб обговорити додаткову допомогу для України військовим обладнанням. Досі Фінляндія надавала фінансову і гуманітарну допомогу.

За джерелами журналістів, Фінляндія може відправити 1000 бронежилетів, 1000 шоломів і польовий госпіталь.

Нагадаємо, Фінляндія не є членом НАТО, хоча останнім часом тісно співпрацює з Альянсом і наголошує, що залишає за собою право подати заявку на вступ, якщо забажає.

Російські ультиматимуми Заходу щодо "гарантій безпеки" останніми місяцями перед вторгненням в Україну активізували у Фінляндії дискусію потенційне членство в НАТО.

Як повідомлялося, Фінляндія у зв'язку з війною РФ проти України закриває своє небо для російських літаків.

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