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Финляндия рассмотрит предоставление Украине помощи, о летальном оружии речь не идет - СМИ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:57

Правительство Финляндии в воскресенье 27 февраля планирует рассмотреть вопрос предоставления Украине военного оборудования.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Yle.

Правительство соберется на внеочередное заседание для обсуждения дополнительной помощи для Украины военным оборудованием. До сих пор Финляндия оказывала финансовую и гуманитарную помощь.

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По источникам журналистов, Финляндия может отправить 1000 бронежилетов, 1000 шлемов и полевой госпиталь.

Напомним, Финляндия не является членом НАТО, хотя в последнее время тесно сотрудничает с Альянсом и отмечает, что оставляет за собой право подать заявку на вступление.

Российские ультиматимумы Западу по поводу "гарантий безопасности" в последние месяцы перед вторжением в Украину активизировали в Финляндии дискуссию о потенциальном членстве в НАТО.

Как сообщалось, Финляндия в связи с войной РФ против Украины закрывает свое небо для российских самолетов.

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