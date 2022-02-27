Румунія відправить в Україну паливо, боєприпаси і військову амуніцію

Румунія відправить в Україну запаси та обладнання на суму 3 мільйони та запропонувала надати допомогу пораненим у військових та цивільних шпиталях.

Про це заявив офіційний представник уряду Ден Карбунару, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунія відправить паливо, боєприпаси, бронежилети, каски, військове екіпірування, продукти харчування та воду.

За словами Карбунару, у співпраці з українською прикордонною владою румунські машини швидкої допомоги забиратимуть дітей, вагітних жінок та літніх людей, які чекають у довгих чергах, щоб перетнути кордон із Румунією на північно-східному контрольно-пропускному пункті Сирет.

Місцева влада прикордонних областей вже відправила автобуси з продуктами, ковдрами та зимовим одягом у Солотвино та Чернівці, розташовані через кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

Раніше Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН