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Понад 43 тисячі українців виїхали до Румунії після російського вторгнення

Неділя, 27 лютого 2022, 10:18

Понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дані прикордонної служби Румунії.

За офіційними даними, українці в'їхали до Румунії через чотири контрольно-пропускні пункти на сухопутному кордоні з Україною, а також через контрольно-пропускні пункти з Молдовою.

Тисячі з них уже покинули країну на шляху до Болгарії та Угорщини.

Раніше Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній. 

Нагадаємо, 26 лютого польська влада повідомила, що близько 100 000 людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН

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Румунія Війна з РФ

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