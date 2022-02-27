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Румыния отправит в Украину топливо, боеприпасы и военную амуницию

Воскресенье, 27 февраля 2022, 11:44

Румыния отправит в Украину припасы и оборудование на сумму 3 миллиона и предложила оказать помощь раненым в военных и гражданских госпиталях.

Об этом заявил официальный представитель правительства Дэн Карбунару, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румыния отправит топливо, боеприпасы, бронежилеты, каски, военную экипировку, продукты питания и воду.

По словам Карбунару, в сотрудничестве с украинскими пограничными властями румынские машины скорой помощи будут забирать детей, беременных женщин и пожилых людей, ожидающих в длинных очередях, чтобы пересечь границу с Румынией на северо-восточном контрольно-пропускном пункте Сирет.

Местные власти приграничных областей уже отправили автобусы с продуктами, одеялами и зимней одеждой в Солотвино и Черновцы, расположенные через границу с Украиной.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН

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