"Можливо, це була остання зустріч з президентом України": у Дуди прокоментували перебіг війни

У Польщі вражені героїзмом пересічних українців та військових і готові підтримувати Україну, але наголошують, що у часи війни треба бути готовим до всього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів голова кабінету президента Польща, міністр Павел Шрот у інтерв’ю виданню Polska Times.

Шрот, зокрема, розповів про особисті дружні відносини, що встановилися між лідерами Польщі та України. "Можна з упевненістю сказати, що президенти мають особистий контакт. Між ними дружба і хороша співпраця. Особливо зворушливими були нещодавні контакти... Та, на жаль, не відомо, чи не була це їхня остання зустріч", - заявив він.

Як відомо, в офісі президента України також розповідали, що у розмові із західними колегами у перші дні після вторгнення Зеленський попереджав їх, що їхня розмова із ним може бути останньою, оскільки РФ має на меті його ліквідацію.

Павел Шрот також наголосив, що російська армія сильніша, але ЗСУ перемагають за рахунок героїзму: "Усі у світі вражені рішучістю та опором України. Звичайно, співвідношення сил невблаганне (на користь РФ. - ЄП). Проте можна сказати, що Україна вже виграла цю війну за серця всього світу".

Також глава кабінету Дуди підкреслив, що Польща організовує теплий прийом для біженців з України.

"Багато людей звинувачували польське суспільство в байдужості та байдужості, коли ми мали справу з міграційною агресією з боку Олександра Лукашенка. Ця теорія була зруйнована за один день. Поляки довели, що коли до них звертаються люди, які дійсно потребують допомоги, у них відкрите серце і рука допомоги", - додав він.

Як повідомляося у неділю, від початку російського вторгнення до Польщі виїхали 187 тисяч людей з України.

Польська залізниця надала право безкоштовного проїзду громадянам України.

У неділю ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок