"Возможно, это была последняя встреча с президентом Украины": у Дуды прокомментировали ход войны

В Польше поражены героизмом рядовых украинцев и военных и готовы поддерживать Украину, но подчеркивают, что во время войны нужно быть готовым ко всему.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава кабинета президента Польша, министр Павел Шрот в интервью изданию Polska Times.

Шрот рассказал о личных дружеских отношениях, которые установились между лидерами Польши и Украины. "Можно с уверенностью сказать, что у президентов есть личный контакт. Между ними дружба и хорошее сотрудничество. Особенно трогательными были недавние контакты... Но, к сожалению, неизвестно, не была ли это их последняя встреча", - заявил он.

Как известно, в офисе президента Украины также рассказывали, что в разговоре с западными коллегами в первые дни после вторжения Зеленский предупреждал их, что их разговор с ним может быть последним, поскольку РФ ставит целью его ликвидацию.

Павел Шрот также подчеркнул, что российская армия сильнее, но ВСУ побеждают за счет героизма: "Все в мире поражены решительностью и сопротивлением Украины. Конечно, соотношение сил неумолимо (в пользу РФ. - ЕП). Однако можно сказать, что Украина уже выиграла эту войну за сердца всего мира".

Глава кабинета Дуды подчеркнул, что Польша организует теплый прием для беженцев из Украины.

"Многие люди обвиняли польское общество в безразличии, когда мы имели дело с миграционной агрессией со стороны Александра Лукашенко. Эта теория была разрушена за один день. Поляки доказали, что когда к ним обращаются люди, действительно нуждающиеся в помощи, у них открытое сердце и рука помощи", - добавил он.

Как сообщалось в воскресенье, с начала российского вторжения в Польшу выехали 187 тысяч человек из Украины.

Польская железная дорога предоставила право бесплатного проезда гражданам Украины.

В воскресенье ЕС согласился принимать украинских беженцев на три года без запроса на убежище.