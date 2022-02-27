Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

З початку російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей

Неділя, 27 лютого 2022, 12:53

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канцелярія польського прем’єр-міністра.

"З початку агресії Росії проти України її кордон з Польщею перетнули 187 тисяч осіб. Біженці, які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності" - йдеться у повідомленні канцелярії у Twitter.

Як повідомлялося, понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Польща

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда