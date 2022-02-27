З початку російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канцелярія польського прем’єр-міністра.

"З початку агресії Росії проти України її кордон з Польщею перетнули 187 тисяч осіб. Біженці, які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності" - йдеться у повідомленні канцелярії у Twitter.

Since the beginning of Russia's aggression against Ukraine, 187 thousand people have crossed the border from Ukraine to Poland. Refugees fleeing war-stricken Ukraine are entering Poland regardless of their nationality. #PolandFirstToHelp pic.twitter.com/Z1ynZjouBd — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) February 27, 2022

Як повідомлялося, понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.