З початку російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канцелярія польського прем’єр-міністра.

"З початку агресії Росії проти України її кордон з Польщею перетнули 187 тисяч осіб. Біженці, які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності" - йдеться у повідомленні канцелярії у Twitter.

Since the beginning of Russia's aggression against Ukraine, 187 thousand people have crossed the border from Ukraine to Poland. Refugees fleeing war-stricken Ukraine are entering Poland regardless of their nationality. #PolandFirstToHelp pic.twitter.com/Z1ynZjouBd