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Прем’єр Чехії підтримав ідею прийому України в ЄС за спеціальною процедурою

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:23

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив у понеділок, що підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За словами Фіали, необхідно дати чітко зрозуміти, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації", - сказав Фіала.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою. 

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Також Євросоюз погодив надання Україні летальної зброї для відсічі агресії. Це перший випадок, коли ЄС надає таку допомогу третій країні. 

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