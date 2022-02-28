Премьер Чехии поддержал идею приема Украины в ЕС по специальной процедуре

Премьер-министр Петр Фиала заявил в понедельник, что поддерживает усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По словам Фиалы, необходимо ясно дать понять, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.

"Хотя я приверженец стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

В последние дни несколько стран призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Также Евросоюз согласовал предоставление Украине летального оружия для отражения агрессии. Это первый случай, когда ЕС оказывает такую ​​помощь третьей стране.