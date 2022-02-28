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Польща обіцяє надати Україні всю необхідну допомогу для вступу в ЄС

Понеділок, 28 лютого 2022, 19:48

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що його держава надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України до Європейського Союзу. 

Про це він написав у Twitter у пості українською мовою.

"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив Рау.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

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Війна з РФ Асоціація з ЄС Польща

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