Польща обіцяє надати Україні всю необхідну допомогу для вступу в ЄС

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що його держава надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України до Європейського Союзу.

Про це він написав у Twitter у пості українською мовою.

"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив Рау.

Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати 🇺🇦 до спільноти 🇪🇺. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України. #FirstToHelp https://t.co/lX6YMH2P8S — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) February 28, 2022

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".