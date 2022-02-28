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Польша обещает предоставить Украине всю необходимую помощь для вступления в ЕС

Понедельник, 28 февраля 2022, 19:48

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что его государство предоставит всю необходимую помощь в процессе вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он написал в Twitter в посте на украинском языке.

"Польша всегда выступала за членство Украины в ЕС. Сегодня, когда украинцы героически защищаются от российской агрессии, пора приветствовать Украину в сообществе ЕС. Польша предоставит всю необходимую помощь в процессе вступления Украины", - отметил Рау.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Украины четко европейская перспектива, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

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Война с РФ Ассоциация с ЕС Польша

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