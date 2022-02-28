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Боррель: Україна має європерспективу, але зараз головне побороти агресію РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 15:15

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Як пише "Європейська правда", слова глави дипломатії ЄС передає Європейська служба зовнішніх дій. 

"Україна має чітко європейську перспективу, але зараз ми повинні боротися з агресією. Світ не може дозволити собі, щоб потужна країна розгромила сусіда, використовуючи свої військові можливості. Якщо ми дозволимо, то це закон джунглів", - каже Боррель.

За його словами, закон джунглів для європейців екзистенційна загроза і вони мають зробити все можливе, щоб це зупинити.

Також він додав, що Євросоюз підтримує переговори між Україною та Росією, які наразі проходять. 

Нагадаємо, Ірландія підтримає заявку України на членство в ЄС.

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