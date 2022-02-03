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Туреччина відкриє генконсульства у Харкові і Львові

Четвер, 3 лютого 2022, 17:23

Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє "Європейська правда".

Він відзначив, що попри коронавірусні обмеження Туреччину відвідала рекордна кількість українських туристів, близько двох мільйонів за рік і висловив задоволення з того приводу, що в Україні щороку зростає число гостей із Туреччини.

"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові", - сказав Зеленський.

"Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - додав він.

Як повідомлялося, президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган підписали Угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Детальніше читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою

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