Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на переговоры с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.

"Теперь мы определимся с датой. Мы хотим провести эту встречу, чтобы собрать вместе Путина и Зеленского на высоком уровне. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении. Я верю, что это даст возможность нового формата. Надежда на это возникла у меня под время встречи с Зеленским", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что Запад "не содействовал в решении этого вопроса".

"Я придаю большое значение встрече с Зеленским, потому что я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. Потому что в Европе сейчас есть серьезная проблема с решением этого вопроса, есть серьезная проблема с лидерством", - сказал Эрдоган.

Президент Турции находился с визитом в Киеве 3 февраля. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

Эрдоган также отметил неизменность турецкой позиции о поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "включая Крым".

Зеленский поблагодарил президента Турции за его предложение, но не говорил, что согласился на переговоры с Путиным в Турции.

Напомним, во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

Детальнее об отношениях Анкары и Киева можно почитать в статье Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией.

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