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Україна й Туреччина розширять виробництво безпілотників компанії Baykar в Україні

Четвер, 3 лютого 2022, 17:27

Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Baykar в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що у розмові президентів приділили особливу увагу співпраці в авіаційній і оборонній промисловості, і це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами. 

"Наша мета - реалізація конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями.  Сьогодні укладена угода, яка суттєво розширить виробництво БПЛА компанії "Байкар" в Україні. Це нові технології. нові робочі місця і посилення обороноздатності України", - повідомив Володимир Зеленський. 

Про майбутнє рішення заздалегідь повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, передбачається будівництво заводу в Україні для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар", які будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління "Байрактарами" різних категорій.

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