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Зеленський подякував Ердогану за пропозицію посередництва між Україною і РФ

Четвер, 3 лютого 2022, 17:38

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за його пропозицію посередництва для перемовин між Україною і Росією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільному брифінгу з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Окремо хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на всіх майданчиках і у всіх форматах. Не має значення, де саме можна поставити крапку війні. Важливо, щоб усі щиро були готові до цього", - заявив Зеленський.

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Президент Туреччини зі свого боку заявив, що Туреччина готова робити усе належне для зменшення напруги.

"На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів, або перемовини на технічному рівні. Туреччина діє, керуючись логікою, як понизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу", - заявив Ердоган. 

Він наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

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Він також висловив сподівання, що конфлікт на Донбасі буде вирішений "мирними дипломатичними методами у рамках Мінських угод, на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права".

Нагадаємо, Ердоган останніми тижнями неодноразово висловлював пропозицію про посередництво Туреччини для перемовин між Україною і Росією. 

Під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Детальніше про відносини Анкари та Києва можна почитати у статті "Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною".

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Туреччина Зеленський Росія

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