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Єврокомісія вважає абсолютно невиправданим рішення РФ про заборону Deutsche Welle

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:28

У Європейській комісії заявили про солідарність з Deutsche Welle після заборони діяльності німецького мовника в Росії та засудили дії російської влади.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю.

"Це дуже погана новина і поганий розвиток подій. Це рішення російської влади неприйнятне та не має жодного виправдання", - прокоментував Стано заборону.

Бербок і Лавров посперечалися через заблокований у Німеччині кремлівський телеканал RT

За його словами, російська влада пов’язала своє рішення з рішенням німецького регулятора про заборону діяльності в Німеччині російського державного мовника RT.de через відсутність діючої ліцензії. 

"Тобто це рішення абсолютно не пов’язане з роботою Deutsche Welle в Росії. Ця реакція російської влади, на жаль, знову ілюструє триваюче порушення свободи медіа і в цьому випадку - незалежності медіа", - додав Стано.

Речник заявив про солідарність Єврокомісії з Deutsche Welle.

"Ми очікуємо, що Deutsche Welle матиме повний і справедливий доступ до всіх юридичних кроків, щоб оскаржити це невиправдане рішення в Росії", - зазначив Стано.

Він додав, що ЄС підготує відповідну заяву у зв’язку з цим питанням.

3 лютого стало відомо, що Росія вирішила заборонити роботу на своїй території німецької медіакомпанії Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT.

Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення російської влади "не піддається розумінню" та назвав реакцію Росії надмірною.

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